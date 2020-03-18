يدك تلمس وجهك 16 مرة في الساعة.. كيف تتوقف عن ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

كلنا نفعل ذلك، نلمس وجوهنا مرات لا تحصى كل يوم، حكة في الأنف، مسح فمك بظهر يدك، كلها أشياء نقوم بها بدون تفكير ثانٍ.

ويمكن أن يزيد لمس الوجه بشكل كبير من خطر الإصابة بالأنفلونزا أو فيروسات البرد، وبشكل خاص فيروس كورونا المعروفة علميا باسم كوفيد 19.

نلمس وجوهنا في كل وقت

يجد العلماء الذين يبحثون هذا السلوك، أن الناس يلمسون وجوههم باستمرار، وفي دراسة أجريت عام 2008، تمت ملاحظة 10 أشخاص بمفردهم في بيئة مكتبية لمدة 3 ساعات، وجد الباحثون أنهم لمسوا وجوههم بمعدل 16 مرة في الساعة، وفق ما نقل موقع "health line" المعني بالصحة.

ولاحظت دراسة أخرى من 2015Trusted Source أن 26 من طلاب الطب في جامعة في أستراليا، اكتشفوا أنهم لمسوا وجوههم 23 مرة في الساعة، وما يقرب من نصف لمسات الوجه تتضمن الفم أو الأنف أو العين، وهي أسهل الطرق للفيروسات والبكتيريا لدخول أجسامنا.

حتى الأطباء المتخصصين، الذين يجب أن يعرفوا ذلك، يلمسون وجوههم بمعدل 19 مرة في الساعتين.

ويقول الدكتور أليكس ديميتريو أستاذ الطبي النفسي بكاليفورنيا، إنه "عند العمل بنشاط، غالبًا ما يهز الناس أقدامهم، ويلعبون بشعرهم، أو في هذه الحالات، يلمسون وجوههم".

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غسل اليدين هو الحل

لذلك، نتخذ احتياطات مثل غسل أيدينا كثيرًا، لمدة 20 ثانية على الأقل، لكن هذا يمكن أن يساعد فقط إذا تجنبنا أيضًا لمس وجوهنا.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن غسل اليدين الفعال يتكون من خمس خطوات بسيطة:

- بل اليد بالماء

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- رغوة الصابون.

- تنظيف.

- شطف.

- تجفيف.

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غير إنه في كثير من الأحيان نلمس وجوهنا، وهناك احتمال لإعادة التلوث لأيدينا بين مرات الغسل، فكل ما يتطلبه الأمر هو لمس مقبض الباب أو سطح حامل للفيروس.

لذا يقدم الدكتور زاكاري سيكورا وهو طبيب نفسي سريري في أحد مستشفيات ولاية إلينوي الأمريكية، النصائح التالية لتجنب لمس وجهك أثناء تفشي الفيروس.

- انتبه إلى إبعاد يديك عن وجهك، مجرد توقف قصير يمكن أن يساعدك على أن تكون أكثر وعيا بما تفعله بيديك، ويساعدك في ذلك وضع تذكيرات مثل ملاحظات في منزلك أو مكتبك، حتى تتمكن من رؤيتها وتذكر أنك تريد إبقاء يديك بعيدًا عن وجهك.

- اجعل يديك مشغولة، إذا كنت في المنزل تشاهد التلفاز، فحاول طي الغسيل أو إمساك شيء بين يديك، واستخدم معقم اليدين المعطر أو صابون اليد المعطر؛ للمساعدة على تذكير نفسك بإبعاد يديك عن وجهك. ستلفت الرائحة انتباهك إلى موقع يديك.

- إذا كنت في اجتماع أو جالسًا وسط جمع بسيط من الناس ضع يدك في "حضنك".

- إذا كنت تعرف أنك تلمس وجهك عادة، ارتدي القفازات في المنزل، حتى تكون تذكرة جسدية فعالة، تساعدك على كسر عادة لمس وجهك.

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