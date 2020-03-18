الطبيعية تهيمن على اتجاهات عالم الأثاث

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- تهيمن الطبيعية على اتجاهات عالم الأثاث في 2020 لتضفي على المنزل أجواء البساطة والراحة النفسية. وأوضح خبير الأثاث والديكور الألماني فرانك راينهارت إن عالم الأثاث يعتمد حاليا على الخامات الطبيعية كالأخشاب، خاصة الأنواع ذات الألوان الفاتحة. وأضاف راينهارت أنه تتم معالجة الأخشاب بطريقة خاصة بحيث تحتفظ بطبيعتها وتبدو طبيعية للغاية، وهو ما يتجسد في ثقوب الأغصان، التي تبدو ظاهرة للعيان.

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