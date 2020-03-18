القضاء على كورونا لا يحتاج لتخزين المطهرات.. خبراء صحة يقدمون روشتة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

ذكر خبراء الصحة أنه لا توجد ثمة حاجة لاستخدام المطهر لحماية نفسك من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرين إلى أنه يكفي غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

وتقول الطبيبة إيريس شابرني، مديرة معهد الصحة العامة في مستشفى جامعة لايبتسيج في ألمانيا، "فيروس كورونا المستجد هو فيروس يمكن إزالته بسهولة من اليدين بغسلهما بشكل شامل.. وبالتالي ليس ضروريا لأغلبية الأشخاص تخزين المطهرات".

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ليس من غير الضروري فحسب، ولكن يمكن أيضا أن يكون خطرا على الأشخاص المرضى بشكل خطير.

وتقول شابرني: "المطهرات مطلوبة بشدة في أماكن أخرى، فالعاملون في المجال الطبي يحتاجونها ليس بالضرورة بسبب فيروس كورونا، ولكن لمكافحة غيرها من مسببات الأمراض ، لأن الأشياء يجب أن تتم سريعا في العمل بالمستشفيات يوميا"، موضحة أنه ليس هناك دائما وقت لغسل اليدين بشكل شامل في المستشفيات.

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وهناك أشخاص تعد حمايتهم من مسببات الأمراض ضرورية في المنزل مثل مرضى السرطان بعد العلاج الكيماوي، على سبيل المثال. وتقول شابرني: "سوف تكون كارثة حقا إذا لم يكن هناك أي مطهرات" لأن جميعها نفدت من المتاجر.

وحذرت أيضا من الإرشادات التي تفيد بمزج الأشخاص للمطهرات المنتشرة عبر الإنترنت. ويرجع هذا لأحد الأسباب أن المطهرات هي غير ضرورية ويمكن أن تجعل الأشخاص يتجاهلون الغسل الملائم لليدين.

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والأهم أنه يمكن أن يكون خطيرا في حال لم يكن هناك أي مواد مرطبة في الخليط الذي يصنعه المرء بنفسه. وتقول شابرني: "ثم تجف اليدان وتصير متشققة ما يجعلهما أكثر عرضة لمسببات الأمراض ".

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