كيف تحمي نفسك والآخرين من العدوى بكورونا؟

قدّمت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والحماية من انتقال العدوى، بينها غسل اليدين بالماء والصابون غسل اليدين بالماء والصابون عند اتساخهما، وفي حالة عدم ظهور اتساخ على يديك يمكن فركهما بالكحول للمحافظة على نظافتهما.

وتضمنت التعليمات ما يلي:

تغطية الفم والأنف بمنديل وحيد الاستعمال عند السعال أو العطس والتخلص منه بعد الاستخدام.

السعال أو العطس في الجزء العلوى من الأكمام.

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التواصل مع أقرب مقدم خدمات تواصل مع أقرب مقدم خدمات رعاية صحية إذا كانت تعانى من الحمى أو الشعور بضيق التنفس.

تجنب مخالطة الأشخاص الذين سافروا إلى مناطق تشهد ظهور العديد من الحالات أو الذين يعانون من الزكام أو أعراض تشبه الإنفلونزا.

تجنب التعامل مع حيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية أو الأسطح التي تلامسها الحيوانات.

تجنب الأطعمة غير المطهية بما في ذلك اللحوم النيئة والبيض.