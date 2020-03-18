صور.. ثاني أصغر ضحايا كورونا يبلغ عمره 9 أشهر

صدمة أصابت زوجين بريطانينن، إثر تعرض الطفل كاسيان كوتس، لحمى شديدة نقل على إثرها للمستشفى في مدينة مانشستر الإنجليزية.نقل كالوم وميروسلافا، ابنهما إلى المستشفى ولكنهما وجدوه يعاني من أعراض البرد الذي تبين أنه فيروس كورونا المستجد COVID-19، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"

وقبل التأكد من إصابته بالمرض، عانى كاسيان كوتس من الحمى والبرد لعدة أيام، لذلك أخذ والديه إلى المستشفى، ليصبح بذلك أصغر مرضى كورونا في المملكة المتحدة.

مفاجاة كبيرة شعرت بها الأم عندما دخلت غرفة مكتوب عليه "حالات مشبه بها"، ودخل عليهما طبيبا مرتديا كمامة، وأجرى بعض الفحوصات الأساسية وقاس درجة الحرارة وفحص أذنيه وقال إنه مصابا بالفيروس التاجي.

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رغم الصدمة لم يصدق الزوجان أن ابنهما الرضيع تعرض حالا إلى الإصابة بكورونا، وهو ما اضطرهم للدخول إلى العزل الصحي، الأم والأب والطفل، وهي عزلة ذاتية لمدة أسبوعين داخل منزلهم في مانشستر، رغم أن الزوج والزوجة يشعران بأنهما على ما يرام.

وأضافت والدة الطفل أنه بعد أن نشروا أخبار اختبار كاسيان الإيجابي على وسائل التواصل الاجتماعي، غمروا بأسئلة من آباء آخرين.

ويعتبر كاسيان ثاني أصغر مصابي كورونا في العالم، بعد أن أصيب طفل حديث الولادة في لندن بكورونا وكان أصغر مريض بالفيروس التاجي في العالم الأسبوع الماضي، ولكنه "خارج الخطر ويتعافى".