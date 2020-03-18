اتجاهات ربيعية جديرة بالثقة تُغنيك عن "الجينز" في 2020

من الطبيعي والمألفون أن تكون "بناطيل الجينز" قطعة أساسية في خزانة كل امرأة، إلا أن هناك عدة اتجاهات جديرة بالثقة من الممكن أن تحل محل هذه البناطيل، وبعض هذه الاتجاه كانت حاضرة وبقوة على مدرجات ربيع وصيف 2020، وأخرى احتضنها نجوم ستايل الشارع، وهي تبدو جذابة للغاية كما يسهل تنسيقها مع مختلف الاتجاهات الرائجة، ونستعرض في السطور التالية أبرز 6 اتجاهات ربيعية يمكنك ارتداؤها بدلا من بناطيل الجينز:

تنانير الدنيم

تنانير الدنيم لم تكن فقط حاضرة بقوة على مدرجات ربيع وصيف 2020 فحسب، ولكن كانت جزءا من مختلف إطلالات نجوم ستايل الشارع، خصوصا التنورة الميدي والماكسي ذات الفتحة الأمامية والتي يمكن تنسيقها بسهولة مع بوت الكاحل او البوت العالي حتى الركبة.

شورت برمودا

شورتات برمودا سواء كانت جزءا من بدلة الشورت أو قطعة منفصلة، يمكنك تنسيقها مع كل شيء سواء القمصان الكلاسيكية أو البلوزات الأنثوية أو قمصان التيشرت، كما أنها ستكون من أكبر اتجاهات الشورت في المواسم القادمة.

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الليغينغز

بناطيل الليغينغز هي الأخرى حصلت على تحديثات عصرية لموسم ربيع وصيف 2020، منها التي تميزت بفتحة أمامية أو جانبية، وقد ارتداها العديد من المشاهير ونجوم ستايل الشارع خلال شهر الموضة؛ ما يؤكد عودتها بقوة.

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البدلات المحبوكة

إنها البديل المثالي المريح لبنطلون الدنيم؛ إذ تمنحك إطلالة مريحة من الرأس إلى أخمص القدمين، ويمكنك تنسيقها مع البوت العسكري أو الصنادل المسطحة أو كعوب الميول.

بنطلون الخياطة الراقية

لن يتلاشى هوس عشاق الموضة بهذا النمط الأنيق من البنطلون في أي وقت قريب؛ ما يعني أنه البديل المثالي لبنطلون الجينز، صالح للارتداء اليومي إلى المكتب أو موعد مسائي أو كجزء من إطلالتك الكاجوال.

البناطيل الجلدية

هل تعتقدين أن ارتداء البناطيل الجلدية يقتصر فقط على موسم الخريف والشتاء والأشهر الباردة؟ فكري في الأمر مرة أخرى؛ لأنها اصبحت أيضا جزءا من مجموعات الربيع والصيف في ظلال وألوان مشرقة ومتنوعة، يمكن تنسيقها مع الكروب توب، قمصان التيشرت أو البلوزات الشفافة.

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