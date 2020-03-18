جنيفر لوبيز تطلق خطها الجديد للأحذية.. والأسعار تبدأ من 59 دولارا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما ظننا أن جنيفر لوبيز لا يمكن أن تضيف إنجازا جديدا إلى قائمة إنجازاتها ومواهبها الغنية، وجدنا نفسنا أمام مجموعة جديدة من الأحذية بأسعار معقولة والتي قامت بتصميمها والإشراف عليها بنفسها بالتعاون مع شركة متاجر البيع بالتجزئة الشهيرة DSW.

وتم طرح المجموعة الجديدة لربيع 2020 في المتجر الإلكتروني يوم أمس، وهي مستوحاة من المدن الثلاث التي تعتبرها لوبيز موطنها: نيويورك ولوس أنجلوس وميامي.

وأعلنت عن الخبر في منشور على حسابها في إنستغرام، حيث شاركت بعض صور الحملة الإعلانية للخط معلقة: "أنا في المنزل، آمل أن تكونوا في أمان، إليك شيئًا ربما يُضيء يومك، أنا فخورة جدًا بإطلاق مجموعتي الجديدة من الأحذية المتاحة حاليا للشراء ".

وفي بيان من الشركة قالت: "منذ بداية مسيرتي المهنية، أردت أن أفعل كل شيء - الموسيقى والأفلام والموضة، هناك جوانب كثيرة في مسيرتي وهذا ما أردت أن أستحضره في مجموعتي مع DSW"، وأضافت: "تجمع المجموعة بين أسلوب الشارع لوسط المدينة الذي يمثل نيويورك، وبريق هوليوود القديمة والحيوية الذي يمثل ميامي، ومع هذه المجموعة، آمل أن يتمكن الناس من العثور وإظهار جوانب متعددة من شخصياتهم، نحن الفتيات حقًا نستطيع القيام بكل ذلك! "

وتتكون المجموعة من 31 قطعة، تتراوح بين الأحذية الرياضية اللامعة والأحذية المسطحة المرصعة وصنادل الودجز الجاهزة لموسم الربيع والكعوب المدببة المثالية للحفلات، ناهيك عن أن الأسعار معقولة للغاية، وتتراوح بين 59 دولارًا و 189 دولارًا.

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ويمكن العثور على أثار المدن التي ألهمت الخط في التفاصيل، بما في ذلك الأزرار والألوان الجريئة والطبعات الحيوانية وتطريزات الكريستال.

بالإضافة إلى مجموعتها الجديدة، لدى النجمة ثلاث صفقات أزياء أخرى رفيعة المستوى لموسم 2020، حيث ستكون نجمة الحملة الإعلانية لمجموعة فيرساتشي لموسم الربيع والتي تشمل الفستان الأخضر الأيقوني الذي ارتدته أيضا على مدرج العلامة الإيطالية في شهر سبتمبر الماضي، وستظهر أيضا في إعلانات علامة ""Guess، بالإضافة إلى ذلك تم اختيارها كوجه إعلاني جديد لعلامة كوتش حيث شاركت في الحملة الإعلانية لإطلاق حذائها الرياضي الجديد "CitySole Court".

يذكر أنه هذه هي المجموعة الثالثة للأحذية التي تصممها لوبيز، حيث سبقت أن أطلقت مجموعة تحمل اسمها في إطار شراكة مع Titan Industries، وتعاونت أيضًا مع مصمم الأحذية الشهير جيوسيبي زانوتي في كبسولات متعددة.