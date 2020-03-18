الامارات | فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا.. دراسة صينية تجيب

شكرا لقرائتكم خبر عن فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا.. دراسة صينية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن أصحاب فصيلة دم معينة، بحاجة بشكل أكبر إلى العناية بأنفسهم في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم، إذ كشفت دراسة في مدينة ووهان الصينة، التي كانت تعد البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، عن أن الذين يحملون فصيلة الدم A، كانوا أكثر عرضة للعدوى بالفيروس من غيرهم، وأن مضاعفات المرض لديهم كانت أكثر حدة، مقارنة بأصحاب فصائل دم أخرى، وعلى رأسها فصيلة الدم O.

وأجريت الدراسة، التي نشر موقع south china morning post تقريراً عنها، على عدد من المرضى المصابين بـ«كوفيد 19» تجاوز عددهم 2000 مصاب، ووجدت أن أصحاب فصيلة الدم A يميلون أكثر للإصابة بالفيروس، لافتة إلى أن من بين 206 مرضى توفوا بسبب كورونا في ووهان، كان 85 منهم يحملون تلك الفصيلة، ما يزيد 63% عن حاملي فصيلة الدم O.

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وأكد الباحث وانج شينجهوان، أحد القائمين على الدراسة والطبيب في مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان، أن حاملي فصيلة الدم A يحتاجون إلى حماية ورعاية أكثر لتقليل فرص الإصابة، بينما فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مقارنةً بفصائل الدم الأخرى.

في المقابل، رأى باحثون آخرون أن الدراسة لا تعني نتيجة نهائية، وينبغي ألا تصيب حاملي فصيلة الدم A بالهلع، بل ينبغي أن يكونوا أكثر حذراً فيما يخص العدوي، وأخذ الاحتياطات وسبل الوقاية على محمل الجد.