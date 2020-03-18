الامارات | القرية العالمية تمدد صلاحية التذاكر لاستخدامها الموسم القادم

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تمدد صلاحية التذاكر لاستخدامها الموسم القادم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت القرية العالمية تمديد صلاحية تذاكر الدخول وبطاقات الوجهات الترفيهية من جميع الباقات التي تم شراؤها في الموسم الماضي، على أن تكون صالحة للإستخدام منذ بداية موسم 25 ولمدة شهر واحد فقط.
وأعلنت القرية العالمية اختتام موسمها الرابع والعشرين بتاريخ 15 مارس، وذلك حرصا على ضمان السلامة الكاملة للزوار والعاملين فيها، ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في إمارة دبي.
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