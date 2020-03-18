إليك أجمل إطلالات النجمات مع أطفالهن لمناسبة عيد الأم

تحرص بعض الفنانات والمشاهير على تنسيق إطلالتهم مع أطفالهن في العديد من المناسبات من خلال ارتداء التصميم نفسه أو القماش مع تعديل بسيط في الموديل حتى يتناسب مع سن الأطفال، ففي كثير من الأحيان تنسحب النجومية إلى أولاد المشاهير أيضاً، خصوصاً أولئك الذين يحرصون دائماً على مشاركة متابعيهم عبر إنستقرام ومواقع التواصل الإجتماعي بصورهنّ مع عائلاتهنّ، وفي حين تتميّز بعض الصور بالعفوية، تحرص النجمات على الظهور بإطلالات متناسقة وأطفالهنّ، ونستعرض في السطور التالية إطلالات النجمات مع أطفالهنّ بمناسبة عيد الأم، فمن نجحت بتنسيق اللوك مع أولادها؟

نادين نسيب نجيم:

تألقت نادين نسيب نجيم برفقة إبنتها التي حرصت لسنوات عدة على إخفاء ملامحها، بإطلالة باللون الأسود، وتميّزت إطلالة نادين وإبنتها هافن بقماش التول والأسلوب العصري في تنسيق اللوك كما عوّدتنا نادين في كل إطلالاتها.

سلافة معمار:

نسقت سلافة معمار في إحدى جلسات التصوير اطلالتها مع ابنتها فتألقتا بالدينيم باللون الفاتح. كما جمعت إطلالة كاجول متناسقة بين النجمة أصالة وإبنتها شام، فتألقت كل من الأم وإبنتها بصيحة السويت شيرت بلونين مختلفين مع الشال الذي غطى عنقهما.

نانسي عجرم:

تحرص نانسي عجرم في أغلب الصور التي تنشرها مع بناتها على مواقع التواصل الإجتماعي على تنسيق الإطلالات، سواء في اللقطات الطريفة أو في المناسبات الرسمية.

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