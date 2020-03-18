"الصحة العالمية" تحذر من تناول هذا الدواء عند الاشتباه في الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم مصابون بفيروس كورونا (كوفيد-19) لا يجب أن يتناولوا عقار الايبوبروفين الشهير دون استشارة الطبيب، مشيرة إلى البحث الجاري في الآثار السلبية المحتملة.

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وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي في جنيف إنه لا توجد دراسات حديثة تربط الدواء المضاد للالتهابات بزيادة معدلات الوفيات ، لكنه أضاف أن الخبراء يبحثون حاليا في الأمر.

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وقال ليندماير: "نوصي بالباراسيتامول وليس ايبوبروفين في العلاج الذاتي".

وجاءت تعليقات الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد أن حذر مسؤولو صحة فرنسيون بارزون من استخدام العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية لمرضى فيروس الكورونا.

وتشمل هذه المجموعة من الأدوية الايبوبروفين والأسبرين وأدوية أخرى.

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