احذري هذه المواد الضارة في بلسم الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مجلة "إن ستايل" من احتواء بلسم الشعر على مواد ضارة مثل مادة "بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال" “Butylphenyl Methylpropional”، التي تهدد الخصوبة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عطور المسك الموجود في بلسم الشعر تحوم حولها شبهات في أنها تؤذي الكبد، في حين أن السيليكون يؤدي إلى تكون القشرة في فروة الرأس.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية، تنصح "إن ستايل" باستعمال مستحضرات البلسم المحتوية على مواد طبيعية مثل بروتين الحرير وبروتين القمح، وذلك كي يتمتع الشعر بملمس ناعم ومظهر لامع على نحو طبيعي.