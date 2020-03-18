من هي جينيفر هالير أول سيدة تخضع للقاح فيروس كورونا المستجد؟

وسط ترقب عام لتطور انتشار فيروس كورونا حول العالم، خرجت سيدة تلقي بروحها وتضع جسدها رهينة لمصل قد يكون منه شاف أو بلا فائدة، إلا أن آمال العالم كلها باتت رهن استجابة جسد جينيفر هاللير صاحب أول تجربة لأول جرعة من لقاح تجريبي للعلاج من فيروس كورونا المتحكم بالأرض ومن عليها منذ أشهر.

شجاعة السيدة جعلت العالم عن بكرة أبيه يتابع الفيديو الذي ظهرت به.. أبرز المعلومات عن السيدة يستعرضها "هُن" في التقرير التالي..

تحمل الجنسية الأمريكية.

تبلغ من العمر 43 عاما.

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هي أم لابن بالغ عمره 16 عاما وابنة عمرها 13 عاما.

تعمل مديرة عمليات بإحدى الشركات في صناعة التكنولوجيا وفي البحوث الصحية.

متزوجة من مهندس شبكات يبلغ من العمر 46 عاما يعمل في شركة مايكروسوفت.

هي وزوجها وأبنائها يعملون جميعا من المنزل لإبطاء انتشار COVID-19.

تم تسريح زوجها الأسبوع الماضي في خطوة لا علاقة لها بالوباء وتم تخفيض دخل الأسرة إلى النصف.

علمت بدراسة اللقاح عبر فيسبوك في 3 مارس، وهو اليوم الذي بدأ فيه معهد كايزر برومنت واشنطن للأبحاث بالتجنيد وعلى الفور قدمت طلبها بأن يجرى اللقاح عليها.

بعد ذلك بيومين، كانت تتناول الطعام في مطعم مكسيكي عندما ردت على مكالمة هاتفية من رقم غير معروف كانت عضوة في فريق البحث تسأل إذا كانت تريد المشاركة وما إذا كان لديها 15 دقيقة للإجابة على بعض الأسئلة فقاطعت عشاءها ووافقت.