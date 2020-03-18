لايف ستايل

6 اتجاهات ربيعية يمكنك ارتداؤها بدلا من بناطيل الجينز!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تكون بناطيل الجينز قطعة أساسية في خزانة كل امرأة إلا أن هناك اتجاهات جديرة بالثقة يمكن أن تحل محل هذه القطعة المحبوبة، بعضها كانت حاضرة بقوة على مدرجات ربيع وصيف 2020، وأخرى احتضنها نجوم ستايل الشارع، وهي تبدو جذابة للغاية كما يسهل تنسيقها مع مختلف الاتجاهات الرائجة.

فيما يأتي تعرفي على أبرز 6 اتجاهات ربيعية يمكنك ارتداؤها بدلا من بناطيل الجينز:

تنانير الدنيم

img

تنانير الدنيم لم تكن فقط حاضرة بقوة على مدرجات ربيع وصيف 2020 فحسب، ولكن كانت جزءا من مختلف إطلالات نجوم ستايل الشارع، خصوصا التنورة الميدي والماكسي ذات الفتحة الأمامية والتي يمكن تنسيقها بسهولة مع بوت الكاحل او البوت العالي حتى الركبة.

شورت برمودا

img

شورتات برمودا سواء كانت جزءا من بدلة الشورت أو قطعة منفصلة، يمكنك تنسيقها مع كل شيء سواء القمصان الكلاسيكية أو البلوزات الأنثوية أو قمصان التيشرت، كما أنها ستكون من أكبر اتجاهات الشورت في المواسم القادمة.

الليغينغز

img

بناطيل الليغينغز هي الأخرى حصلت على تحديثات عصرية لموسم ربيع وصيف 2020، منها التي تميزت بفتحة أمامية أو جانبية، وقد ارتداها العديد من المشاهير ونجوم ستايل الشارع خلال شهر الموضة؛ ما يؤكد عودتها بقوة.

Advertisements

البدلات المحبوكة

img

إنها البديل المثالي المريح لبنطلون الدنيم؛ إذ تمنحك إطلالة مريحة من الرأس إلى أخمص القدمين، ويمكنك تنسيقها مع البوت العسكري أو الصنادل المسطحة أو كعوب الميول.

 بنطلون الخياطة الراقية

img

لن يتلاشى هوس عشاق الموضة بهذا النمط الأنيق من البنطلون في أي وقت قريب؛ ما يعني أنه البديل المثالي لبنطلون الجينز، صالح للارتداء اليومي إلى المكتب أو موعد مسائي أو كجزء من إطلالتك الكاجوال.

البناطيل الجلدية

img

هل تعتقدين أن ارتداء البناطيل الجلدية يقتصر فقط على موسم الخريف والشتاء والأشهر الباردة؟ فكري في الأمر مرة أخرى؛ لأنها اصبحت أيضا جزءا من مجموعات الربيع والصيف في ظلال وألوان مشرقة ومتنوعة، يمكن تنسيقها مع الكروب توب، قمصان التيشرت أو البلوزات الشفافة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 اتجاهات ربيعية يمكنك ارتداؤها بدلا من بناطيل الجينز! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا