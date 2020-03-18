قتلها قبل الزفاف ورماها تحت جثث الغنم.. لغز جريمة حلتها الأقمار الصناعية

قادت الأقمار الصناعية، رجال الأمن في الكويت إلى إيجاد المتهم بقتل زوجته بعدما أفصحت والدتها عن شكوك حول تورطه في اختفاء زوجته، حيث انفتح هاتفه الجوال وهو في محافظة الجهراء.

وأبلغت أم الزوجة الضحية، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن ابنتها متغيبة عن المنزل، وأغلق هاتفها الخلوي بمجرد خروجها من العمل، ولم تستطع الوصول إليها أو إيجادها.

واشتكت الأم للشرطة من احتمالية أن يكون لزوجها يد في اختفاء نجلتها، حيث عقد قرانهما قبل عدة أيام وكان من المقرر أن يتم الزفاف قريبا.

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بمجرد أن وجدت السلطات المتهم ألقت القبض عليه واعترف بجريمته، وأنه قتل زوجته بعد خروجها من العمل، وعلل إقدامه على قتلها لكثرة الخلافات بينهما.

ضرب الرجل زوجته بعصا غليظة على رأسها حتى فارقت الحياة، وذلك بعدما استدرجها إلى "بر السالمي"، ثم وضع جثتها في حقيبة، ودفنها تحت جيف أغنام وأخشاب.

أرشد الزوج عن مكان جثة زوجته، حيث تبين خلال التحقيقات أنه مدمن مخدرات ومن أصحاب السوابق.