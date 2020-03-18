"الإفتاء" توضح حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد اليها، أرادت صاحبته معرفة حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة، مع العلم أنه يَكفي كل طلباتها وطلبات بيته.

وجاء رد البوابة على السؤال، "للإنسان حرية التصرف في أمواله ما دام كامل الأهلية، وله الحرية كذلك في إظهار أو إخفاء ما يَمُنُّ اللهُ به عليه مِن دخل، ما دام أن دخله حلال؛ لأنه هو بالدرجة الأولى المسؤول عن دخله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ما دام أن الزوج يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته كما هو واضحٌ من السؤال، فلا وزر عليه إن أخفى دخله عن زوجته أو غيرها.