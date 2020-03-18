هدايا عيد أم مبتكرة في زمن كورونا

يتصادف الاحتفال بعيد الأم العام الجاري مع محاربة مصر لفيروس كورونا COVID-19، الذي يغزو العالم، وهو ما جعل الاحتفال به مقيد على الأسر، ويمكن أيضا تغيير طبيعة الهدايا المقدمة لـ"ست الحبايب"، مستوحاة من طبيعة المرحلة التي نمر بها، ولتنعم الأم بصحة جيدة خاصة مع خطورة إصابتها بمرض كورونا، حيث يمكنك تقديم لها بعض الهدايا للوقاية من المرض، أو لمساعدتها في تجنب الإصابة به.

بوكس كورونا

وهو عبارة عن بوكس كبير، تقدمه عدد من محلات الهدايا به مطهر لليدين، وكحول، ومناديل ورقية ومناديل مبللة للنظافة الشخصية، وكولونيا تحتوي على الكحول، ويضاف إليه الشوكولاتة وبعض الحلوى، ويعد خيارا سريعا يمكن تقديمه لـ"ست الحبايب".

كمامة ومناديل ورقية

نظرا لأن الكمامات تختفي سريعا من السوق، وهي ضرورية عند النزول للشارع أو الخروج لشراء احتياجات المنزل، فإن وجودها مع الأم مفيد للغاية، مجموعة منها بالإضافة إلى المناديل الورقية، توضع في بوكس وتقدم للأم.

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مجموعة من مطهرات اليدين وكحول نسبة تركيزه 70%

هي أيضا واحدة من الخيارات المتاحة كهدية للأم، لأن مطهرات اليد، والكحول الذي تصل نسبة تركيزه 70%، من الأشياء صعبة الشراء بالإضافة إلى سعرها العالي، ولكنها أيضا فعالة في قتل فيروس كورونا المستجد.

كلور

الكلور من أقوى المنظفات التي تقتل الفيروس على الأسطح، ويمكن استخدامه بديلا للمطهرات المختلفة، والكحول، وهو مثالي لتنظيف الأسطح والمنازل والأرضات لسعره المناسب وتوافره في الأسواق.

توصيل إلى أي مكان دون أن تدفع له

قد تضطر الأم للذهاب للسوق أو المتاجر أو الماركت، وفي حال لم تمتلك سيارة عليها أن تركب المواصلات، ولكن توفيرا عليها وكهدية لها ولتجنب الإصابة بكورونا يمكنك أن تدفع لها مقابل التوصيل سواء تاكسي وغيره من وسائل المواصلات، أو إيصالها بالسيارة.