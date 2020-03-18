"عشان تحافظ على صحة أسرتك".. 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا

نصائح هامة، وجهتها وزارة الصحة والسكان، عبر "فيديو جراف"، على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة الفرد والأسر، بعد أن بات المرض جائحة عالمية. "الصحة" قدمت 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا - اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون. - تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة. - غط أنفك أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي. - تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة. - ابتعد عن السلام بالأيدي أو التقبيل أو الأحضان. - التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال. Advertisements - إذا أصبت بضيق تنفس أو حمى أو سعال، اتصل بالخط الساخن 105 أو 15335. - تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه إصابتها. - تناول طعام مقو للمناعة. - تواصل مع وزارة الصحة على الرقم 105 أو 15335 لمتابعة المعلومات والاستفسار عن الفيروس.

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