طريقة عمل كيكة في 3 دقائق

قدمت الشيف غادة التلي، كيكة الـ 3 دقائق، أو "كيك المج"، كما يطلق عليها البعض لتحضيرها لأولادك بشكل سريع، وبخطوات بسيطة، للاستمتاع بمذاقها اللذيذ. المكونات بيضة ملعقتين سكر بودرة ملعقتين دقيق ملعقة صغيرة كاكاو ملعقتين كبيرة زيت Advertisements ملعقتين كبيرة حليب ملعقة كبيرة شوكلت شيبس ملعقتين كبيرة كريمة شوكولاتة آيس كريم للتقديم طريقة تحضير كيكة 3 دقائق قومي بخلط جميع المكونات السابقة في المضرب الكهربائي. وزعي الخليط على "ماجات" مدهونة بالزبدة. ادخلي المج في الميكروويف لمدة 3 دقائق. تقدم ساخنة مع الآيس كريم.

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