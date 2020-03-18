يعتبر السجق من الأكلات الشرقية التى يفضلها البعض بسبب مذاقها الرائع لذلك نقدم لك طريقة عمل سندوتش سجق بالساور كريم، على طريقة الشيف شريف الحطيبي، مقدم برنامج "سندوتش وحاجة ساقعة" على سي بي سي سفرة. المكونات سجق شرقي (مشوح). بصل. زيت. ملح وفلفل. دبس رمان. كريمة حمضية. Advertisements مرقة دجاج. طريقة التحضير يطهى البصل والسجق في الزيت مع ملح وفلفل والقليل من مرقة الدجاج. يحشى بها العجين ثم يقلى. يخلط دبس الرمان مع الكريمة الحمضية ثم يقدم جانبا.

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