ملين قوي.. فوائد زيت الخروع الصحية

زيت الخروع هو زيت نباتي متعدد الأغراض استخدمه الناس منذ آلاف السنين، يتم تصنيعه عن طريق استخراج الزيت من بذور نبات Ricinus communis.

تحتوي هذه البذور، المعروفة باسم حبوب الخروع، على إنزيم سام يسمى الريسين. ومع ذلك، فإن عملية التسخين التي يخضع لها زيت الخروع تعطلها، ما يسمح باستخدام الزيت بأمان.

يحتوي زيت الخروع على عدد من الاستخدامات الطبية والصناعية والدوائية.

في مصر القديمة حرق زيت الخروع كوقود في المصابيح، ويستخدم كعلاج طبيعي لعلاج أمراض مثل تهيج العين وحتى إعطاء للنساء الحوامل لتحفيز المخاض.

وفيما يلي 7 فوائد صحية لزيت الخروع، بحسب موقع "هيلث لاين".

فوائد زيت الخروع الصحية

ملين قوي

ربما يكون أحد أكثر الاستخدامات الطبية المعروفة لزيت الخروع كونه ملينًا طبيعيًا.

يُصنف كملين، ما يعني أنه يزيد من حركة العضلات التي تدفع الفضلات عبر الأمعاء، ما يساعد على نظافة الأمعاء.

كما تعمل الملينات المنشطة بسرعة وتستخدم عادة لتخفيف الإمساك المؤقت.

في الواقع، أظهرت العديد من الدراسات أن زيت الخروع يمكن أن يخفف من الإمساك.

في حين يعتبر زيت الخروع آمنًا بجرعات صغيرة، إلا أن الكميات الأكبر يمكن أن تسبب تقلصات البطن والغثيان والقيء والإسهال.

على الرغم من أنه يمكن استخدامه لتخفيف الإمساك العرضي، إلا أن زيت الخروع لا يوصى به كعلاج للمشكلات طويلة المدى.

مرطب طبيعي

زيت الخروع غني بحمض الريسينوليك، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع.

تعمل هذه الأنواع من الدهون كمرطبات ويمكن استخدامها لترطيب البشرة.

تحتفظ المرطبات بالرطوبة عن طريق منع فقدان الماء من خلال الطبقة الخارجية من الجلد، وغالبًا ما يستخدم زيت الخروع في مستحضرات التجميل لتعزيز الترطيب وغالبًا ما يضاف إلى منتجات مثل المستحضرات والمكياج والمنظفات.

بالإضافة إلى ذلك، يعد زيت الخروع غير مكلف ويمكن استخدامه على الوجه والجسم.

التئام الجروح

يخلق استخدام زيت الخروع على الجروح بيئة رطبة تعزز الشفاء وتمنع من الجفاف.

Venelex، مرهم شائع يستخدم في الإعدادات السريرية لعلاج الجروح، يحتوي على مزيج من زيت الخروع وبلسم بيرو، وهو مرهم مشتق من شجرة Myroxylon.

يحفز زيت الخروع نمو الأنسجة بحيث يمكن تشكيل حاجز بين الجرح والبيئة، مما يقلل من خطر العدوى.

له تأثيرات رائعة مضادة للالتهابات

حمض الريسينوليك، الحمض الدهني الرئيسي الموجود في زيت الخروع، له خصائص مضادة للالتهابات مثيرة للإعجاب.

أظهرت الدراسات أنه عند وضع زيت الخروع موضعياً، فإنه يقلل الالتهاب ويخفف الألم.

قد تكون الصفات المسكنة والمضادة للالتهابات في زيت الخروع مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من أمراض التهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الصدفية.

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أظهرت إحدى الدراسات أن العلاج باستخدام جل يحتوي على حمض الريسينوليك أدى إلى انخفاض كبير في الألم والالتهاب عند تطبيقه على الجلد، مقارنة بطرق العلاج الأخرى.

بصرف النظر عن قدرة زيت الخروع على تقليل الالتهاب، فقد يساعد على ترطيب الجلد الجاف والمتهيج لدى الأشخاص المصابين بالصدفية، وذلك بفضل خصائصه المرطبة.

يقلل من حب الشباب

حب الشباب هو حالة جلدية يمكن أن تسبب الرؤوس السوداء والبثور المليئة بالصديد وثنيات الجلد الكبيرة المؤلمة على الوجه والجسم.

وهي أكثر شيوعًا لدى المراهقين والشباب ويمكن أن تؤثر سلبًا على الثقة بالنفس.

يحتوي زيت الخروع على العديد من الصفات التي قد تساعد في تقليل أعراض حب الشباب.

يُعتقد أن الالتهاب هو عامل في تطور حب الشباب وشدته، لذا قد يساعد استخدام زيت الخروع على الجلد في تقليل الأعراض المرتبطة بالالتهاب.

يرتبط حب الشباب أيضًا باختلال توازن بعض أنواع البكتيريا الموجودة عادةً على الجلد، بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية.

يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للميكروبات قد تساعد في محاربة فرط نمو البكتيريا عند وضعه على الجلد.

مستخلص زيت الخروع أظهر قوة كبيرة مضادة للجراثيم ما يعيق نمو العديد من البكتيريا، بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية.

زيت الخروع هو أيضًا مرطب طبيعي، لذلك قد يساعد في تهدئة البشرة الملتهبة والمتهيجة النموذجية لدى المصابين بحب الشباب.

يحارب الفطريات

المبيضات البيض هو نوع من الفطريات التي تسبب مشاكل الأسنان بشكل عام مثل فرط نمو اللويحات، التهابات اللثة والتهابات قناة الجذر.

يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للفطريات وقد يساعد في محاربة المبيضات والحفاظ على صحة الفم.

وجدت إحدى الدراسات أن زيت الخروع يقضي على المبيضات البيضاء من جذور الأسنان البشرية الملوثة.

قد يساعد زيت الخروع أيضًا في علاج التهاب الفم المرتبط بالأسنان، وهي حالة مؤلمة يُعتقد أنها ناتجة عن فرط نمو المبيضات. هذه مشكلة شائعة لدى كبار السن الذين يرتدون أطقم الأسنان.

أظهرت دراسة أجريت على 30 شخصًا مسنًا مصابون بالتهاب الفم المرتبط بالأسنان أن العلاج بزيت الخروع أدى إلى تحسين العلامات السريرية لالتهاب الفم.

يحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس

يستخدم الكثير من الناس زيت الخروع كمكيف طبيعي للشعر.

يمكن أن يستفيد الشعر الجاف أو التالف بشكل خاص من المرطب المكثف مثل زيت الخروع.

يساعد وضع الدهون مثل زيت الخروع على الشعر بشكل منتظم على تليين جذع الشعر وزيادة المرونة وتقليل فرصة الكسر.

قد يفيد زيت الخروع أولئك الذين يعانون من قشرة الرأس، وهي حالة شائعة لفروة الرأس، وعلى الرغم من وجود العديد من الأسباب المختلفة لقشرة الرأس، فقد تم ربطها بالتهاب الجلد الدهني، وهي حالة جلدية التهابية تسبب بقع حمراء متقشرة على فروة الرأس، ونظرًا لقدرة زيت الخروع على تقليل الالتهاب، فقد يكون علاجًا فعالًا لقشرة الرأس الناجم عن التهاب الجلد الدهني.