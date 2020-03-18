طريقة عمل سبانخ بالجبنة

السبانخ من الأطعمة التي تقوي المناعة بشكل كبير، كما أن لها عدد من الفوائد أبرزها أنها غنية بالفوائد، لذا قدميها لأطفالك بطريقة مبتكرة وبالجبن وهي طريقة الطهي المفضلة للأطفال. المقادير 4 حزم سبانخ مقطعة. 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. 2 فص ثوم مفروم. كوب جبنة ريكوتا. كوب جبنة شيدر مقطعة شرائح. 1/4 كوب زبد طري. 3 بيضات متوسطة مخفوقة. ملعقة كبيرة دقيق. Advertisements ملح وفلفل أسود. (حسب الرغبة) 2 كوب جبن موتزاريلا مقطعة. طريقة التحضير تطهى السبانخ في قدر مع زيت الزيتون والثوم، حتى تذبل. تصفى السبانخ من السوائل الزائدة وتجفف. تخلط السبانخ مع جبنة الريكوتا والشيدر والزبد والبيض. يضاف الدقيق للخليط، والملح والفلفل، ويقلب جيدا. يضب خليط السبانخ في صينية الفرن، ويرش عليها الجبن الموتزاريلا. تخبز على حرارة متوسطة لمدة 45 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية بنية اللون.

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