تعتبر فتة البقوليات باللحمة من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل فتة البقوليات باللحمة، على طريقة الشيف الشربيني مقادير فتة البقوليات باللحمة لحم مفروم فاصوليا بيضاء فاصوليا حمراء فلفل ألوان طماطم بصل ثوم زبادي مرقة دقيق كزبرة خضراء Advertisements شطة كمون عيش محمص ملح فلفل أسود زيت طريقة تحضير فتة البقوليات باللحمة - يقطع العيش مكعبات صغيرة ويقلى في زيت ساخن جدا - ثم يشوح الأرز في الزبدة والزيت ثم يتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الماء المغلي ويترك حتى تمام النضج - يتبل اللحم بالبهارات والدقيق ويقلب ثم يشكل على شكل كرات ثم يقلى في الزيت وينشل - في نفس الطاسة يضاف البصل المفروم ومكعب مرقة وفصين ثوم والفلفل الألوان والطماطم المبشورة - تضاف البسلة والحمص والفاصوليا البيضاء والحمراء - يضاف وكمون وشطة وملح وفلفل ثم تضاف الكفتة مع البقوليات لعمل الصلصة البيضاء - توضع زبدة في طاسة على النار مع ثوم مفروم ثم يضاف إليه الزبادي وملعقة نشا ويقلب قليلا - في طبق التقديم يوضع العيش وعليه الأرز وخليط البقوليات ثم صوص الزبادي ويزين بالكزبرة الخضراء.

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