يعتبر الرقاق الطري من الوجبات الشهية واللذيذة والتي يمكن إعدادها في المنزل بطريقة سهلة. وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف غادة التلي. مقادير الرقاق الطري رقاق طري نصف كيلو لحم مفروم بصل 3 ملعقة كبيرة سمنة 1 ملعقة صغيرة بهارات جوزة الطيب ملح وفلفل 1 كوب مرقة Advertisements نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون طريقة تحضير رقاق طري تعصج اللحمة مع البصل تضاف لها البهارات وجوزة الطيب والحبهان والملح والفلفل تذوب السمنة توضع 5 طبقات من الرقاق وتدهن كل طبقة بالسمنة وفوقها 5 طبقات أخرى من الرقاق وتدهن كل طبقة بالسمنة ثم يقطع ويسقى بالمرقة ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة

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