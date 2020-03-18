بالهدايا والزيارات.. طالبات يدعمن نفسية المواطنين بمشروع تخرج

إدخال السعادة على قلوب الآخرين هذا ما خرجن لأجله، 18 طالبة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وضمن مشروع تخرُّج، يقدم دعماً نفسياً للمواطنين من خلاله يوزعون وروداً وهدايا على المارة في الشوارع.

يذهبن الـ18 طالبة للشركات والمؤسسات لدعم الموظفين، كما يقدمن هدايا للعاملين والعاملات فى كليتهن.

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"فاصل شعرة"، مشروع تخرُّج طلبة قسم العلاقات العامة والإعلان، يهتم بالصحة النفسية للمواطنين بعد انتشار حالات الانتحار، فكر فيه مجموعة من الطالبات للبحث عن سبل لإسعاد الناس وتخفيف أعبائهم، وخلق مساحات لهم للترويح عن أنفسهم والنجاة من الأمراض النفسية.

"بنهتم بالدعم النفسي ونزلنا شاركنا في يوم السعادة بكلية الإعلام لأن السعادة أكيد جزء لا يتجزأ من الصحة النفسية، ولما نسعد حد أكيد ده هيأثر بشكل كبير على صحته النفسية"، حسب آية بدوي، إحدى عضوات الفريق، التي أكدت أن اسم المشروع يرجع إلى أن هناك شعرة تفصل بين الحزن والاكتئاب والموت والحياة، وبالتالي الصحة النفسية واجب والتوعية بأهميتها ضرورية حتى لا تؤدي لخسائر بعد ذلك: "حبينا نوضح للناس يعني إيه صحة نفسية بعد التواصل مع أطباء نفسيين ومتخصصين وخبراء وبدأنا ننزل للناس في الشارع بعد ما جمعنا معلومات، ورد الفعل كان هايل".

يعتمدن على صفحتهن الرسمية للمشروع لنشر توعية وعمل مسابقات للناس تحثهم على الشعور بالسعادة، فضلاً عن نشر معلومات لأولياء الأمور والطلاب: "قريب هننزل مدارس لأننا بنخاطب جميع الفئات من طفل لمراهق لمرأة ورجل وكبير سن، لم يكتفين بتقديم الدعم النفسي فقط، بل يركزن على كبار السن في تلك الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا وبدأ البعض يردد بأن الكبار هم الفئة الأكثر عرضة له مما أثر على نفسيتهم.