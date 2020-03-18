في 45 دقيقة.. "فستان أحمر" يناقش قضايا المرأة من الختان للزواج المبكر

على خشبة المسرح، ولمدة 45 دقيقة، تقف العديد من الفتيات في مشهد تمثيلي لتجسيد مخاطر الزواج المبكر، وآثار جُرم ختان الإناث، مع طرح تساؤلات لمناهضة التحرش، وتحذيرات من العنف الأسري، هكذا تدور أحداث مسرحية "فستان أحمر" التي تناقش أبرز المشاكل التي تواجه المرأة.

المسرحية هي نتاج مبادرة أطلقتها "بصمة للفنون والتنمية والدعم النفسي" بالتعاون مع "جراج المحروسة"، لمحاربة العنف القائم على النوع والمعنية بالمرأة على وجه الخصوص، لتقديمها خلال شهر مارس الذي يحمل عدة مناسبات لها علاقة بالمرأة.

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ويقدم العرض 12 ممثلاً من الجنسين خضعوا لتدريبات إعداد ممثل على مدار شهر كامل استعداداً للقاء الجمهور.

يحكي شريف القزاز، رئيس المبادرة، والمخرج، أن العرض خاطب فئات بعينها، وتمت دراسة مشكلاتهم وتقديمها في قالب درامي فني يضم عدداً من الشباب الذين خضعوا لفترة تأهيل نفسى لتقديم صورة واقعية عن معاناة السيدات بمختلف أعمارهن، لافتاً إلى أن مناقشة ظاهرة الزواج المبكر ليست تلك الصورة النمطية التي تطرح زواج الفتاة الصغيرة من رجل عجوز بل تتحدث عن زواج الطرفين المبكر سواء شاب أو فتاة: «الاتنين بيكونوا أطفال، لأن ده بيحصل بالفعل وبيكونوا مش مستعدين لخطوة زى دى».

وبالإضافة إلى ذلك تعرض المسرحية 4 قضايا أخرى مهمة للختان وطرح أفكار لمناهضته: «مفيش رغي كتير بنوصل المعنىّ بالصورة وبنعبر أكتر بالمشاهد»، مؤكداً أن مشهد العنف الأسرى مفاجأة للجمهور، متمنياً تقديم العرض فى المحافظات من الإسكندرية وحتى أسوان، لأنه يخاطب شرائح فى الأقاليم ويطرح قضايا تمس جميع النساء: «نفسنا في جهة تدعمنا وتوفر لنا مسرح ومكان للعرض فقط وإحنا جاهزين».