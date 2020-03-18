نرمين ماهر تستعرض رشاقتها: "الكورونا فينا.. إحنا الكورونا" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة نرمين ماهر، شاركت به على تطبيق الفيديوهات "تيك توك".

وظهرت الفنانة بملابس كاجوال رياضية، ومكياج الـ "نو ميكب"، وهي تستعرض رشاقتها قائلة: "الكورونا فينا بس ربنا هدينا.. إحنا الكورونا".

وتفاعل العديد من رواد الموقع، مع فيديو الفنانة، حيث تداوله العديد منهم.

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وكانت الفنانة نشرت مؤخرًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورا تجمعها مع الفنانة نرمين الفقي، والفنانة رندا البحيري والمطربة الشابه هايدي موسى، خلال فاعليات عرض أزياء المصمم محمد شهبندر.

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "COVID-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.