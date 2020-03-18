48 ساعة دون رضاعة.. طفلة تحتضن والدتها المقتولة لمدة يومين

بأعجوبة وبشكل يدعو للاستغراب، نجت رضيعة من الموت، بعد بقائها إلى جانب جثة والدتها المقتولة لمدة يومين داخل منزلهما.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن العاصمة الروسية موسكو، شهدت واقعة مأساوية للغاية وذلك بعدما أفادت التقارير بأن الرضيعة، إيفا تيلكينا، التي لا يتجاوز عمرها عاما واحدا، كانت تحتضن جثة أمها التي عُثر عليها مقتولة داخل الشقة لمدة يومين.
وعلى الرغم من بقاء الرضيعة دون طعام أو شراب، شاء القدر أن تظل الطفلة على قيد الحياة، رغم ضعف جسمها الشديد، بسبب عدم تناولها طعاما لأكثر من يومين منذ مقتل والدتها، وأنه فور العثور عليها، تم نقلها بسرعة للمستشفى، وهي الآن تحت رعاية أقاربها.
وتم اكتشاف جثة الأم "إيكاتيرينا تيلكينا"، البالغة 27 عاما من العمر، الأسبوع الماضي بواسطة أحد الأقارب، حيث اقتحم أقاربها الشقة في إقليم موجايسك في موسكو، بعد قلقهم من عدم ردها على الهاتف، ليتم استدعاء الشرطة والإسعاف في الحال.
وذكرت مصادر الشرطة في موسكو، أن "إيكاتيرينا"، ضُربت حتى الموت في الشقة من قِبل صديقها، حيث وجدت آثار كدمات كثيرة ظاهرة على الجثة.
وتم القبض على رجل لم يُكشف عن هويته، يبلغ من العمر 39 عاما، للاشتباه فيه، لكن الشرطة لم تؤكد علاقته بالضحية حتى الآن، فيما تتواصل عملية التحقيق بالقضية.
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