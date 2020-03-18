شقيق ياسمين عبدالعزيز لـ"أحمد العوضي": إزاي عايش مع أختي في بيت واحد؟

فتح الفنان وائل عبدالعزيز، النار من جديد على شقيقته ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، الذى أعلن عن حبه لها.

وكتب وائل على حسابه بموقع فيسبوك قائلا: "بص يا بني، أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت عليا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم، واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".

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وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة؟ ولو في صفة محدش صرح بيها ليه؟! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول؟ ما تعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتية أنا هاخد حقي بالقانون، وأخيرا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني؟!".