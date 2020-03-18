طريقة عمل السجق التركي في المنزل

تحضيرات مختلفة، يتميز بها السجق المصنوع على الطريقة التركية، ويعرف باسم sucuk، والذي يتميز بمذاق المختلف.

وفيما يلي، خطوات إعداد طبق السجق التركي على طريقة الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة"، على موقع يوتيوب.

مقادير السجق التركي

لحم مفروم.

ملح.

بهارات سجق.

فلفل أسود.

كمون.

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بابريكا.

ثوم بودر.

طريقه التحضير السجق التركي

- خلط اللحم المفروم مع ملح وفلفل أسود وكمون وبابريكا والثوم البودر.

- وضع اللحم داخل "بلاستك راب"، مع الاستمرار في اللف، حتى تأخد شكل إسطواني في حجم البيبروني، ثم تُغلق جيدا، مع وضعها في الفريزر ثم تقطع الي حلقات عند استخدامه.

- يمكن استعماله مباشرة دون طهي، من خلال وضعه في "سندوتشات"، كما يمكن استعماله في حشو "البيتزا"، بالإضافة إلى إمكانية إضافته مع البيض المقلي.