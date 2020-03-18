حكم تطليق المرأة أثناء الحيض؟.. "الإفتاء" تجيب

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول حكم تطليق الزوجة أثناء فترة الحيض.

وقالت الإفتاء، "الطلاق أثناء الحيض يقع، ولكن الطلاق الشفهي غير الطلاق الموثق، لأن الطلاق الموثق لا يمكن حله أو التعلل فيه بمسألة الحيض، لأن الطلاق الموثق عبارة عن إقرار عند القاضي لا يمكن الرجوع فيه وإلا اضطربت أحوال الناس".

وأكملت الإفتاء في الفيديو المنشور عبر صفحة "فيسبوك"، "الطلاق الشفوي مش بس يؤثر في أثناء الحيض من عدمه، ولكن له أحكام كثيرة وتفاصيل كثيرة، وربما تلفظ الرجل وكان كناية وليس صريح، وربما لفظ صريح وكان في حالة إغلاق وعدم إملاك، أو في غير الوعي، هناك أحوال كثيرة تعتري الطلاق الشفوي".

واختتمت، "يقع بناء على التحقيق الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية وهي مؤسسة ذات خبرة في هذا الباء، ولذلك يحال الزوج إلى دار الإفتاء إما بالاتصال أو الذهاب".