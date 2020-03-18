استشاري صحة نفسية يحذر من 9 صفات في شريك الحياة: تدمر العلاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اختيار شريك الحياة من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى جانب الاختيار بالقلب، التفكير بالعقل والحكمة، حتى تستمر العلاقة بنجاح.

الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية يقدم بعض الصفات السيئة التي يحب ألا يتسم بها شريك حياتك، وفق ما ذكر ببرنامج "هي وبس" مع الإعلامية رضوى الشربيني، على قناة "سي بي سي سفرة".

- حب السيطرة وفرض الرأي، من الصفات التي لا ينبغي أن توجد في شريك حياتك.

- من أسوء السلوكيات التي تدمر علاقتك بشريك حياتك، الإهانة والتحقير أما عن طريق قول الألفاظ البذيئة أو العنف في المعاملة.

- لا يستطع تحمل المسؤولية، ومن أشكالها قول كثير من الوعود دون تنفيذها.

- "العين الزايغة"، أن ينظر وهو معك إلى النساء، كما يمكن أن تتطور هذه الصفة إلى تعدد علاقاته وخيانتك.

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- في أثناء الخلاف يتجاهلك ولا يناقشك، ويكون مصمم على رأيه وإن كان خطأ، وفي نفس الوقت يكون صعب في مصالحته.

- الرجل الحزين دائمًا، وهو الذي يكون حزينًا ويميل إلى السكوت باستمرار، احذري استمرار علاقتك مع هذا الرجل لأنه سيجلب لك الطاقة السلبية.

- ينصح بعدم الارتباط بالرجل ذات النفسية السيئة، وهو الذي يشعر دائما تجاه الآخرين بطاقة كبيرة من الكره والحسد ويصبح لديه رغبة كبيرة في الانتقام.

- يجب الانتباه إلى تصرفات شريك حياتك أثناء فترة الخطوبة، إذا كان دائما ساخطا وناقما على أموره حياته ولا يرضيه أي شيء تفعله من أجله في علاقتكما.

أن يكون الخوف هو المحرك الأساسي له في حياته، فهذه من الأمور التي تؤثر على علاقتكما والتي يمكن أن تلاحظها بسهولة في تصرفاته معك، عن طريق الغيرة الشديدة لديه.