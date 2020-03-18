كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 01:45 صباحاً - تعد المجوهرات النسائية المصنوعة من حجر الزفير، من أفخم المجوهرات وأكثرها رواجاً في العالم؛ نظراً لتعدد واختلاف تصميماتها التي تجمع بين حجر الزفير والذهب بألوانه المختلفة، إضافة إلى الألماس والفضة.



ويُستخرج أفضل أنواع حجر الزفير من مناجم سريلانكا، تايلاند، الهند، بورما، مدغشقر، أستراليا، والبرازيل، ولكن يعد الزفير المستخرج من بورما ذا قيمة أعلى من المستخرج من مدغشقر وسيلان؛ نظراً لتميزه باللون الأزرق الجذاب.



ويعد حجر الزفير المستخرج من الهند من أكثر الأنواع ندرة على الإطلاق، مما يجعله أغلى أنواع أحجار الزفير في العالم.



مجوهرات نسائية من حجر الزفير والذهب الأبيض والألماس

مجوهرات نسائية من حجر الزفير والذهب الأبيض والألماس



تعد المجوهرات النسائية المصنوعة من حجر الزفير الأزرق والذهب الأبيض المرصع بأحجار الألماس، من أشهر المجوهرات وأكثرها فخامة في العالم، خاصة القلادات الفاخرة التي تٌرصع بأحجار الألماس التي تتدلى منها أحجار الزفير الزرقاء.



وتختار بعض النساء خواتم الزواج المصنوعة من الذهب الأبيض المُرصع بأحجار الزفير، مثل هذا التصميم الأنيق لخاتم من الذهب الأبيض، يتوسطه حجر من الزفير، محاطاً بمجموعة من أحجار الألماس الصغيرة.

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مجوهرات نسائية من حجر الزمرد والذهب الأصفر

مجوهرات نسائية من حجر الزمرد والذهب الأصفر



تُفضل الكثير من النساء الذهب الأصفر أكثر من الذهب الأبيض، وهو ما جعل مصممي المجوهرات يحرصون على تصميم خواتم وأقراط وسلاسل من الذهب الأصفر المُرصع بحجر الزفير الأزرق.



ومن أجمل تصميمات المجوهرات المصنوعة من حجر الزفير والذهب الأصفر، هذا التصميم الأنيق لخاتم يتوسطه حجر من الزفير داخل دائرة مفرغة، محاطة بمجموعة من أحجار الألماس الكبيرة.

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مجوهرات نسائية من حجر الزمرد والذهب الوردي

مجوهرات نسائية من حجر الزمرد والذهب الوردي



انتشرت في الآونة الأخيرة المجوهرات المصنوعة من الذهب الوردي، حيث أصبحت الكثير من أشهر شركات تصميم المجوهرات في العالم تستعين بالذهب الوردي في تصميم مجوهراتها بشكل عصري وجذاب.

واستعان بعض المصممين بأحجار الزفير؛ لتزيين الخواتم المصنوعة من الذهب الوردي، خاصة تلك التي تُرصع بأحجار الألماس، مثل هذا التصميم الأنيق.

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مجوهرات نسائية من حجر الزمرد والفضة

مجوهرات نسائية من حجر الزمرد والفضة



تُفضل الكثير من النساء المجوهرات المصنوعة من الفضة، خاصة التي تكون مُرصعة بالأحجار الكريمة، حيث إن أسعارها تكون أقل من المجوهرات المصنوعة من أسعار الذهب والألماس.

كما تتميز الفضة بأن لونها يتناسق للغاية مع لون حجر الزفير الأزرق، وهو ما يجعل تصميمات المجوهرات المصنوعة من حجر الزفير والفضة من أكثر تصميمات المجوهرات أناقة.



ومن التصميمات الأنيقة للمجوهرات التي تجمع بين الفضة وحجر الزفير؛ هذا التصميم الأنيق لقرط من أحجار الزفير الدائرية والبيضاوية، المحاطة بأحجار الكريستال الصغيرة.

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