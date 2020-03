أفضل النصائح لبشرة متوهجة من ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 01:45 صباحاً - دائماً ما تخطف ميغان ماركل الأنظار، ليس فقط بالأخبار المتدوالة حولها، بل أيضاً بإطلالاتها التي تطغى عليها البشرة المتوهجة والمشرقة. لذلك، قمنا بجمع أفضل النصائح التي صرحت بها ميغان ماركل خلال مقابلاتها على مر السنين، والتي جعلت بشرتها تبدو متوهجة ومتلألئة بشكل طبيعي، فاطلعي عليها واستفيدي منها.



رطّبي بشرتك

تعمل ميغان ماركل على "إيقاظ بشرتها" وتنشيطها قبل استخدام أي من مستحضرات المكياج، من خلال استخدام مرطب للبشرة بتركيبة غير دهنية، مثل كريم الترطيب من ديور Dior Hydra Life Hydration Rescue Intense Sorbet Creme، بحيث يتم وضع كمية منه بحجم حبة البازلاء على بشرة الوجه، وتدليك الوجه به لبضع دقائق. إضافة الى ذلك، من الضروري جداً، وفق ميغان ماركل، استخدام كريم العناية بمنطقة العين الذي يساعد في ترطيب الجلد حول العين، ويعمل أيضاً على تثبيت الكونسيلر لوقت أطول.

لا تقللي من أهمية البرايمر

إذا كنت تريدين الحصول على بشرة متوهجة، فلا تقللي من أهمية استخدام البرايمر، حيث توصي ميغان ماركل بدمجه في روتين العناية بالبشرة، وتطبيقه فوق كريم الترطيب والواقي الشمسي. دلكي بشرتك به حتى تمتصه البشرة بشكل جيد. كذلك، تنصح ميغان ماركل بتطبيق البرايمر على الشفتين، لأنه يحفظ الماء داخل الشفاه لتبقى ناعمة بشكل دائم، وأيضاً لأنه يبقي أحمر الشفاه السائل ثابتاً على الشفاه لوقت طويل.

استخدمي مصحح الألوان

إذا كنت تعانين من العيوب والشوائب على بشرة وجهك، تنصحك ميغان ماركل باستخدام مصحح لون البشرة، فهو يساعدك في الحصول على لون بشرة موحد، وبشرة صافية ونقية وخالية من العيوب، على أن تختاريه بلون يناسب بشرتك، فالأخضر مثلاً يستخدم لتغطية البقع الحمراء، أما المشمشي فهو لإخفاء البقع الداكنة... بإمكانك استخدام مصحح الألوان من ديور Dior Fix It 2-in-1 Prime & Color Correct، Dior's Fix It in Apricot.

طبقي القليل من كريم الأساس

للحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي، تستخدم ميغان ماركل القليل من كريم الأساس، وتمزجه على البشرة باستخدام اسفنجة المزج من ديور Dior Backstage Blender Sponge، كما تستخدم أيضاً فرش مكياج مخصصة تساعدها في تطبيق الكونسيلر وتصحيح العيوب الناتجة عن تطبيق كريمات الأساس بشكل غير متساو، من بينها It Cosmetics Heavenly Luxe Magic Eraser، Sigma F64 Soft Blend Concealer Brush.

