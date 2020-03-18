نصائح للعناية بالشعر من نجمات هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 01:45 صباحاً - تواظب نجمات هوليوود على العناية بشعرهن كل على طريقته، إلا أن النتيجة واحدة وهي: شعر صحي ومغذى وذو ملمس ناعم حريري. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز النصائح ـ العناية بالشعر من أهم نجمات هوليوود.



جايمي كينغ

جايمي كينغ



النجمة جايمي كينغ Jaime King، تؤكد أن أكبر خطأ تقترفه المرأة بحق شعرها هو غسله يومياً، فهي تواظب على غسله مرة في الأسبوع أو مرتين على الأكثر، إضافة الى أنها تتجنب قدر الإمكان تعريض شعرها للأدوات الساخنة والحرارة العالية، وهي تحرص على هذا الأمر منذ صغرها، مما جعلها تتمتع بشعر جميل وصحي على الدوام. هذا وتستخدم جايمي كينغ الزيوت الطبيعية على شعرها، فهي تغذيه وتساعد في ترطيبه وتنعيمه.

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تيريزا بالمر

تيريزا بالمر



النجمة تيريزا بالمر Teresa Palmer، تواظب بدورها على تطبيق زيت جوز الهند على شعرها من الجذور حتى الأطراف، وهي تفعل ذلك قبل الخلود الى النوم، بحيث يبقى الزيت على شعرها حتى الصباح، وقد ساعدها ذلك في الحصول على شعر صحي ومغذى وذي ملمس حريري.



كيندال جينر

كيندال جينر



النجمة كيندال جينر Kendall Jenner، تسدي نصيحة لكل امرأة ترغب في الحصول على شعر ذي ملمس ناعم وأنيق، مفادها غسل الشعر قبل الخلود الى النوم وتركه رطباً طوال الليل، مما يجعل المرأة تستيقظ بشعر حيوي وذي تجعدات طبيعية جذابة.

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بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا



النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra، تقول من جهتها: امنحي شعرك علاجاً طبيعياً رائعاً وعميقاً، عن طريق تدليك الشعر وفروة الرأس بزي جوز الهند الدافئ، وتركه على الشعر لمدة ساعة تقريباً، ثم غسله بالشامبو، على أن تفعلي ذلك مرة واحدة في الأسبوع وستلمسين نتائج مبهرة.



بليك ليفلي

بليك ليفلي



تعتني النجمة بليك ليفلي بشعرها بطرق طبيعية ورثتها عن والدتها، من أهمها تطبيق الزيت أو المايونيزعلى النصف السفلي من شعرها قبل الاستحمام، فهذه الخطوة تمنع الشامبو من إلحاق الجفاف بشعرها وجعله هشاً، بحيث يبقى ناعماً وحيوياً على الدوام.



لورين كونراد

لورين كونراد



النجمة لورين كونراد Lauren Conrad، تقول إن نقص الفيتامينات يساهم في جعل الشعر ضعيفاً وهشاً ومتساقطاً، لذلك تنصح المرأة بالمواظبة على تناول الفيتامينات التي تمد الشعر بالمغذيات الضرورية التي تحافظ عليه قوياً ونابضاً بالحياة، إضافة الى الابتعاد قدر الإمكان عن صبغات الشعر التي تلحق الضرر بالشعر على المدى الطويل.

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