الحماية من الكورونا تبدأ من العناية بالأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 01:45 صباحاً - مع سيطرة الأخبار عن وباء كورونا على حياتنا اليومية، لا بد من أخذ احتياطات إضافية لضمان صحتنا وسلامتنا، في مقدمها العناية بالأظافر، لا سيما أنه يمكن التقاط العدوى من خلال البكتيريا التي تلتقطها أظافرنا، حيث أن الجوانب السفلية للأظافر عادة ما تكون أرضاً خصبة للفيروسات. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى الخطوات الضرورية للعناية بالأظافر، والتي تجنبك التقاط العدوى بفيروس كورونا.



تنظيف الأظافر جيداً

تنظيف الأظافر جيداً



يقول الاخنصاصيون أن الفيروسات والبكتيريا تنمو في بيئة دافئة ورطبة، مثل منطقة تحت الأظافر، لذلك إن كنت تمتلكين أظافر طويلة، فإن أفضل طريقة لتنظيفها هي استخدام فرشاة تنظيف مناسبة على الجانب السفلي للظفر، باستخدام الصابون والماء، واحرصي على أخذ الوقت الكافي للتخلص من أي أوساخ أو بكتيريا تحت الظفر. واحرصي أيضاً على التأكد من غسل وتعقيم منطقة الظفر بكاملها تجنباً لأي فيروسات قد تكون موجودة فيها.

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التأكد من أن صالون التجميل معقم بشكل جيد

التأكد من أن صالون التجميل معقم بشكل جيد



إذا كنت ترغبين في الذهاب الى صالون التجميل لعمل المانيكير، احرصي على التأكد من أنه معقم بالشكل المطلوب ويتبع إجراءات صارمة في ما يتعلق بالسلامة العامة، لأن أماكن كهذه تعد بيئة خصبة جداً لالتقاط العدوى. فمثلاً، تأكدي أن صالون التجميل الذي ستقصدينه يستخدم الأوتوكلاف لتعقيم أدوات العناية بالأظافر، وهو جهاز يشبه الصندوق يستخدم البخار لتعقيم المعدات فيقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات والجراثيم. كذلك، على أخصائي الأظافر الذي سيعتني بأظافرك أن يرتدي القفازات، وألا يستعمل سوى الأدوات المعقمة جيداً تجنباً لالتقاط أي عدوى بالكورونا من شخص آخر استخدم الأدوات نفسها.



إياك وقضم الأظافر

إياك وقضم الأظافر



تعرضك عادة قضم الأظافر لخطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا، فإضافة الى أن لمس العيون والأنف والفم باليدين يعرضنا لالتقاط العدوى بالكورونا، فإن قضم الأظافر يعني أنك تبتلعين الفيروسات والبكتيريا الموجودة تحت الأظافر، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكورونا، فضلاً عن أن الجروح والتقرحات التي تنتج عن هذه العادة السيئة تعد البوابة الرئيسية لدخول العدوى الى جسمك. بالتالي، فإن وضع المناكير على أظافرك قد يكون في الواقع إجراءً وقائياً قوياً ضد فيروس كورونا، بحيث يمنعك من ممارسة عادة قضم الأظافر.

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