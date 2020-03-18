اصنعي عطرك بنغمات تحبينها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 01:45 صباحاً - هل ترغبين في صنع عطرك الخاص بنغمات وروائح لطالما أحببتها؟ في هذا المقال، سنعرفك الى طريقة مزج العطور وكيفية اختيار النغمات التي تتجانس في ما بينها لتشكل عطراً فريداً يميز المرأة عن غيرها من النساء.



اختاري تركيبات متشابهة

اختاري تركيبات متشابهة



عند مزج العطور، احرصي دائماً على اختيار عطور ونغمات بتركيبة متشابهة تتناغم في ما بينها لتنتج عطراً برائحة مميزة وجذابة. على سبيل المثال، بإمكانك مزج الأعشاب والأزهار، وإضافة لمسة من المسك إليها. كما بإمكانك مزج الفانيليا والمسك والعود، لتحصلي على عطر شرقي دافئ في منتهى الفخامة والجمال. وفي حال ميلك الى إحدى النغمات أكثر من غيرها، اجعليها النغمة الأخيرة في خلطة العطر، لتكون رائحتها هي الأقوى والمسيطرة على باقي النغمات.

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نغمات مناسبة

تناغم العطور



كما ذكرنا آنفاً، عليك الحرص على اختيار نغمات تتناسب وتتناغم في ما بينها، لذلك اتبعي الطريقة التالي:

- تتناغم العطور المسكية مع عطور الحمضيات أو الزهور، فهذا الأخيرة تخفف قوة وكثافة رائحة المسك، لتحصلي على عطر متناغم برائحة مفعمة بالأنوثة والرقي.

- كذلك، تتناغم العطور الزهرية المنعشة، مع عطور الفانيليا الدافئة والعميقة، كونها تشكل مزيجاً دافئاً ومنعشاً في الوقت نفسه، برائحة تدوم طويلاً.

- عند مزج العطور، احرصي دائماً على اختيار نغمات خفيفة وأخرى كثيفة ومركزة، لأنك بذلك تخلقين التوازن المطلوب بين النغمات.

- إذا كنت من محبات نغمات الحمضيات، فهي الخيار الأمثل لمزجها مع أي نغمات أخرى، فهي تتماشى مع أي نوع عطري آخر.

- عند اختيارك نغمات دافئة وأخرى منعشة، احرصي على البدء بمزج النغمات الدافئة، ومن ثم النغمات المنعشة، لأن الأخيرة تعمل على تعزيز النغمات الدافئة.

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نصائح ضرورية عند مزج العطور

نصائح ضرورية عند مزج العطور



تجنبي مزج العطور الشرقية مع أي نوع آخر من العطور، نظراً الى أنّها تتميز بتركيبتها المركزة والقوية. كذلك، تجنبي مزج أكثر من عطرين معاً. إضافة إلى ذلك، احرصي على تجربة العطر قبل وضعه على الجلد، عن طريق مزجه على منديل ورقي، وتأكدي من أنّ العطر لا يسبب الحساسية من خلال تجربته على المعصم.

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