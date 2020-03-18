بالصور.. "أظافر الكورونا" تثير الجدل بين الفتيات: نشعر بالاشمئزاز

ابتكار صيحات "خارج الصندوق"، تواكب الاهتمام الدولي بانتشار فيروس كورونا المستجد، دفع بعض خبراء الموضة لتصميم طلاء أظافر برسومات ومجسمات حول "الوباء العالمي"، وسط ردود أفعال متباينة بين معجب ومهاجم.

من بين تلك الصيحات، تدوين كلمة "كورونا" باللغة الإنجليزية على الأظافر، مع رسم شكل يحاكي الصورة الحقيقية للفيروس أسفل الميكروسكوب الطبي، أو رسم أشكال مجسمة "3 دي" بطلاء أظافر أخضر اللون، مزود بحبيبات قاتمة اللون على لون أبيض، فضلا عن رسومات لأعين مغطاة بكمامات، أو لصق أقمشة صغيرة تشبه ذلك الواقي، الذي يتم وضعه على الأنف للوقاية من انتقال العدوى.

الابتكارات لم تتوقف عند ذلك الحد، حيث يتم طلاء الأظافر بلون "بينك"، مع وسم لأوجه فتيات، وتغطيتها بأقمشة فاتحة اللون، كأنهن صور لـ"ممرضات"

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بحسب موقع metro البريطاني، تجاوزت المشاهدات على مقاطع فيديو الخاص بكيفية إعداد "أظافر الكورونا"، الـ100 ألف مشاهدة، وسط العديد من التعليقات، أبرزها: "أشعر بالاشمئزاز من ذلك المشهد"، و"أعجبتني الفكرة كثيرا"، "اتمنى أن أنفذها عقب الانتهاء من واجباتي اليومية".

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وظهر فيروس كورونا القديم، المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد، لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.