"كورونا منع الكوافير".. نصائح ووصفات لإزالة شعر الوجه في المنزل

غلق مراكز التجميل والـ "البيوتي سنتر" لمدة إسبوعين، أحد الإجراءات الاحترازية التي تواجهها الدولة حاليًا، للتحكم بانتشار، فيروس كورونا "COVID-19"، وذلك في إطار بعض القرارات مثل، منع التجمعات والنزول للشارع إلا للضرورة القصوى، وتخفيف عدد العاملين، وإرجاء الدراسة إسبوعين.

الأمر الذي خلف بعض الضيق لدى الفتيات اللاتي يعانين من ظهور شعر الوجه، وبلجأون للمراكز من أجل إزالته، فظهور شعر الوجه، أمر مُحرج لفتيات، يفقدهن مظهرهن الجمالي، ويفسد مكياج وجوههن، كما يجعل بشرتهن "أغمق" من الطبيعي.

وتزيل الفتيات عادةً الشعر باستخدام الطرق التقليدية، التي قد تُلهب بشرتهن، كما تقوم البعض منهن بتشقيره باستخدام الأوكسيجين.

ويرصد "هن"، للفتيات عدة نصائح لإزالة شعر الوجه في المنزل

نصائح لإزالة شعر الوجه في المنزل

معرفة نوع بشرتك اولًا، واختيار الوسيلة الأنسب، التي تناسبها.

استخدام شفرات ناعمة إذا لجأتي للـ "شيفينج".

عدم النزع بشكل قوي الشرائح الشمعية، إذا كنتي تفضلين "الواكس".

الاهتمام بتمرير مكعب ثلج على البشرة عقب إزالة الشعر، مع وضع مرطب، لتجنب الالتهابات.

أقنعة طبيعية لإزالة شعر الوجه

وكان موقع "boldsky" ذكر عدة وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه في المنزل، دون حاجة لأجهزة.

قناع عسل النحل لإزالة

المكونات:

ملعقة دقيق

ملعقة عسل

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ملعقة ماء ورد

الطريقة:

ضعي العسل على مناطق الشعر الزائد بالبشرة، بنفس اتجاه نموه.

اتركيه 20 دقيقة على وجهك، ثم وزعي الدقيق عليه، واتركيه لمدة 3 دقائق.

بللي القطن بماء الورد، ثم امسحي الخليط من على وجهك عكس اتجاه نمو الشعر.

ماسك البيض والنشا

مكونات الماسك

بياض بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من النشا

فوط المطبخ الورقية

طريقة تحضير الماسك

يخفق بياض البيض مع النشا والسكر جيداً للحصول على خليط متجانس.

يوزع الخليط الناتج على أماكن الشعر الزائد على الوجه، أو يمكنكِ استخدامه كماسك على كامل بشرة الوجه، ثم توضع مناديل المطبخ الورقية ثم طبقة أخرى من الماسك وأعلاها منديل آخر.

يترك القناع حتى يجف تماماً، ثم يسحب من الأسفل في اتجاه الأعلى بحرص للتخلص من الشعر الزائد.