بعد قرار تعليق الدراسة.. ياسمين غيث عن أول محاضرة أونلاين: قلبت لعب

روت الفنانة ياسمين غيث، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تفاصيل اليوم الأول لنجلها في الدراسة عن بعد من خلال بنك المعرفة والدروس على الإنترنت.

وأرفقت "غيث"، صورة لها مصاحبة بتعليق مع نجلها، قالت خلالها، "شكراً على دعواتكم يا جماعة، ابني لسة بادئ أول محاضرة أون لاين النهاردة، لقيته بيقول لي "مامي قولي لصاحبتي تفتح الكاميرا".

وعن رد فعلها تجاه طلب نجلها، قالت: "أنا لسة هقول له يا قليل الأدب، جمعت إنه عنده 7 سنين ومش قصده حاجة، ده علشان المحاضرة بس، و طبعاً المحاضرة قلبت لعب زي مانتوا شايفين "كداهو".

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الرئيس يوجه بتعليق الدراسة

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وكانت منظمة الصحة العالمية، طالبت قبل أيام قليلة بتعطيل الدراسة في الدول التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى حالة القلق التي انتشرت بين الأمهات خوفًا على حياة أولادهن من انتقال أي عدوى إليهم.