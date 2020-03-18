صورة.. أول ظهور لنيللي كريم بعد حادث سقوطها من دراجة بخارية

نشر الفنان أحمد طلعت، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة نيللي كريم، في أول ظهور لها بالجبس، عقب تعرضها لحادث سقوط من دراجة بخارية، أثناء تصويرها مسلسلها "100 وش".

وأرفق الفنان تعليقًا على الصورة قال خلالها، "حمد لله على سلامتك يا غالية.. تقوميلنا بالسلامة والواوا تخف بسرعة".

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نيللى كريم، تشارك في مسلسل "100 وش"، بمشاركة آسر ياسين، والمسلسل تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكرى، والذي كان يحمل اسم "النصابين"، قبل تعديل اسمه.