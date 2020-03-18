نشر الفنان أحمد طلعت، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة نيللي كريم، في أول ظهور لها بالجبس، عقب تعرضها لحادث سقوط من دراجة بخارية، أثناء تصويرها مسلسلها "100 وش".
وأرفق الفنان تعليقًا على الصورة قال خلالها، "حمد لله على سلامتك يا غالية.. تقوميلنا بالسلامة والواوا تخف بسرعة".
نيللى كريم، تشارك في مسلسل "100 وش"، بمشاركة آسر ياسين، والمسلسل تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكرى، والذي كان يحمل اسم "النصابين"، قبل تعديل اسمه.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. أول ظهور لنيللي كريم بعد حادث سقوطها من دراجة بخارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.