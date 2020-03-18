استشارى مناعة يكشف العلاقة بين حساسية الصدر والإصابة بكورونا.. (فيديو)

يعانى البعض من مرض حساسية الصدر، والذي يمكن أن يأتي في أي مرحلة عمرية، ولكنه يزيد في سن الطفولة، ويعتبر مرض حساسية الصدر مرضا مزمنا، ومن الأسئلة الشائعة الآن، هل مريض حساسية الصدر أكثر عرضة لإصابة بفيروس كورونا.

أجاب الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أثناء حديثه لـ"هُن"، عن هذا التساؤل قائلا إن مرض حساسية الصدر من أكثر الأمراض التى يمكن أن تحمل الفيروس سريعا.

وأضاف "الأنصاري"، أن مريض حساسية الصدر مع انتشار الفيروسات والجراثيم وخاصة خلال هذه الفترة، يجب عليه الالتزام بالعلاج، ويفضل الالتزام بالجلوس في المنزل والابتعاد عن أماكن التجمعات، ويعتبر ذلك من أكثر الطرق الوقائية للتخلص من الأمراض والأوبئة.