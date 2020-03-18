الامارات | العالم سيخسر شال «باشمينيا» التقليدي

شكرا لقرائتكم خبر عن العالم سيخسر شال «باشمينيا» التقليدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاني واحدة من أعرق المهن التقليدية، التي تعود إلى القرن الثالث، تهديداً قد يؤدي إلى توقفها بشكل نهائي، ألا وهي صناعة شال «باشمينيا»، الذي يتمتع بشهرة عالمية. سبب هذا التهديد أن فصيلة ماعز الباشميني، التي تعيش في جبال الهملايا، والتي يؤخذ منها الصوف، دخلت في طور الانقراض، بسبب الصيد الجائر والتغير المناخي. وعلى الرغم من الجهود العالمية لحمايتها، إلى أن يد الإنسان لا تتوقف عن قتل هذه الفصيلة النادرة.

فصيلة ماعز «الباشميني»، التي يؤخذ منها الصوف، دخلت في طور الانقراض بسبب الصيد الجائر.

واحدة من أعرق المهن التقليدية تعيش تهديداً قد يؤدي إلى توقفها بشكل نهائي.