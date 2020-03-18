الامارات | إدريس إلبا بعد إصابته بـ «كورونا»: لازموا منازلكم

شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا بعد إصابته بـ «كورونا»: لازموا منازلكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل البريطاني، إدريس إلبا، إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، موضحاً أنه وضع نفسه في الحجر المنزلي من دون أن تظهر عليه أي أعراض بعد.

وغرّد الممثل قائلاً «ثبتت إصابتي بفيروس (كوفيد - 19). أنا في حالة جيدة، ولم تظهر عليّ أي أعراض حتى الآن، لكنني عزلت نفسي منذ أن اكتشفت أنني قد أكون تعرضت للفيروس».

وأضاف الممثل، البالغ 47 عاماً «لازموا منازلكم، وتحلوا بحس عملي»، من دون أن يوضح البلد الموجود فيه حالياً.

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وأرفق إلبا تغريدته بمقطع مصور يظهره إلى جانب زوجته سابرينا دور.

وأوضح في الشريط المصور «لم تخضع سابرينا للفحص، وهي بصحة جيدة. أنا خضعت للفحص، لأنني كنت على تواصل مع شخص ثبتت إصابته»، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات النظافة، والابتعاد عن الآخرين، للقضاء على الوباء.

يشار إلى أن إدريس إلبا اشتهر في عام 2002 من خلال المسلسل البوليسي «ذي واير»، وحصل على وسام من الملكة إليزابيث الثانية عام 2015، وشارك في إنتاجات ضخمة في هوليوود، من بينها «ثور» و«ذي أفنجرز».

وأدى كذلك دور بطل النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، نيلسون مانديلا، في فيلم «مانديلا: لونغ ووك تو فريدوم». وطُرح اسمه كثيراً لتولي دور العميل السري الشهير في سلسلة أفلام «جيمس بوند».