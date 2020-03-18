الامارات | «أطفال الشارقة» تطلق مبادرة «نصلكم أينما كنتم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال الشارقة» تطلق مبادرة «نصلكم أينما كنتم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مبادرة «نصلكم أينما كنتم»، الهادفة إلى تقديم برامج وورش متنوعة عبر البث المباشر عبر حسابها في «انستغرام» (@shjchc) انطلاقاً من حرصها على سلامة منتسبيها، بعد إعلانها عن إغلاق مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة حتى إشعار آخر.

وتتضمن المبادرة تقديم ورش وبرامج بالتعاون مع عدد من الفنانين والمتطوعين والمنشطين في «أطفال الشارقة»، ضمن المسارات المعتمدة للمؤسسة، وهي الرياضة والفنون والعلوم والتكنولوجيا والآداب واللغات وريادة الأعمال والمهارات الحياتية. وقالت مدير أطفال الشارقة بالإنابة، عائشة علي الكعبي، إن «ضمان سلامة وصحة الأطفال المنتسبين للمراكز التابعة لأطفال الشارقة من أساسيات العمل في المؤسسة، لذا قررنا إغلاق جميع المراكز خلال الفترة المقبلة حرصاً على سلامتهم، وتماشياً مع إجراءات السلامة والوقاية المتبعة في دولة الإمارات للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا».

وأضافت أنه «نظراً لأننا ندرك أهمية البرامج والورش التوعوية والترفيهية والتعليمية والفنية التي تثري معارف الأطفال وتطوّر مهاراتهم، ندعو الأطفال المنتسبين وجميع الأطفال في الإمارة والدولة إلى متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) للمشاركة في مبادرة (نصلكم أينما كنتم)، التي ستتضمن أنشطة ممتعة ومفيدة يمكن القيام بها في المنزل بسهولة».

المبادرة تتضمن ورش بالتعاون مع عدد من الفنانين.