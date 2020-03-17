ماذا تفعل لو زرت مدينة انتشر فيها كورونا؟.. إرشادات "الصحة العالمية"

مازال كابوس كورونا يروع ويهدد المواطنين بمصر بين الحين والآخر، خاصة عقب ارتفاع حالات المصابين، واكتشاف العديد منها ببعض المحافظات مثل الدقهلية والمنيا، وغيرها.

وعادًة ما ينتقل الفيروس نتيجة مخالطة المصابين، خاصة العائدون من الخارج، أو التواجد بأماكن بها مصابين بالفعل.

ومن جانبها، قدمت منظمة الصحة العالمية، عدة تدابير لحماية للأشخاص الذين يزورون المناطق التي انتشر فيها مرض كورونا، أو زاروها مؤخراً خلال الأسبوعين الماضين.

إرشادات منظمة الصحة العالمية:

- في حال شعورك بأعراض خفيفة كالصداع والحمى، ورشح خفيف في الأنف، وارتفعت درجة حرارتك إلى 37.3 درجة مئوية أو أكثر، اعزل نفسك على الفور، بالبقاء في المنزل حتى تتعافى تماما.

- الاستعانة بشخص يجلب لك احتياجاتك للمنزل إذا تطلب الأمر، مع الحرص على عدم لمسه.

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- إذا كنت مضطرا إلى الخروج، لا تهمل ارتداء القناع والقفازات لتجنب نقل العدوى إلى أشخاص آخرين.

- الاستعانة الطبية على الفور، والخضوع للفحوصات والتحاليل، فقد تكون مصابا بعدوى الجهاز التنفسي أو حالة مرضية أخرى، وللاطمئنان إذا انتقل لك المرض أم لا.

- أخبر الطاقم الطبي على الفور، إذا استمرت حالتك، إن كنت قد سافرت أو خالطت أي مسافرين مؤخراً، حتى يتم التجهيزات اللازمة.

ارتفاع عدد مصابي كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "COVID-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.