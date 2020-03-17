باليوجا.. ناهد السباعي تشارك جمهورها روتين يومها أثناء "عزل كورونا"

شاركت الفنانة ناعد السباعي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات بمقطع فيديو، رصدت فيه من خلاله روتينها اليومي بالمنزل، عقب التزامها بالعزل عن الاختلاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وظهرت الفنانة، وهي تقوم بحركات رياضية صعبة، لتفاجئها والدتها بالدخول عليها، مُعلقة: "ايه ريحة الفنيك دي، وفين الشبشب بتاعي".

وعلقت الفنانة على المقطع: "أردت أن أشارككم روتيني اليومي أثناء عزل كورونا".

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وتابعت ساخرة: "بس ماما دخلت عليا مش طايقة ريحة الفنيك عشان مفيش كلور في البلد كلها ومش لاقية الشبشب بتاعها".

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "COVID-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.