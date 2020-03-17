شعر بنفسجي وبمبا وحذاء بـ كورة.. أغرب إطلالات بوسي شلبي في عيد ميلادها (صور)

تحتفل الإعلامية بوسي شلبي اليوم، بعيد ميلادها الـ 56، حيث إنها وُلدت في 17 مارس 1964، ودومًا ما تلفت "الإعلامية" الأنظار حولها، ليس فقط في لباقتها وقدرتها على محاورة النجوم، حيث إنها واحدة من أشهر إعلاميات الفن بمصر، ولكن لإطلالاتها المختلفة والمتنوعة.

حيث إن الإعلامية باتت دومًا تعتمد على الإطلالات الأغرب من خلال اختيار الوان شعر مختلفة وجديدة، وملابس غير تقليدية وغيرها من الإكسسوارات والأحذية.

ويرصد "هن" في عيد ميلاده أغرب إطلالات الإعلامية.

شعر بنفسجي

في إبريل 2018، ظهرت بوسي بـ"لوك شبابي" جريء، معتمدة على تغير لون شعرها للون البنفسجي بدرجاته، ومكياج سموكي لامع بتوقيع خبير التجميل مجيد زهر.

قبعة المنتخب الوطني

في يونيو 2018، نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة لقطات لها خلال تجولها بشوارع روسيا، في إطار مباريات كأس العالم وهي ترتدي سترة بيضاء، مع بنطلون من الجينز، وحذاء بدون كعب، مُطعمة تلك الإطلالة بقُبعة تحمل ألوان علم مصر، ونظارة شمسية كبيرة باللون الأسود المُزينة بالفصوص اللامعة.

شعر قصير باللون البمبا

في ابريل من العام الماضي، شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها بأحدث إطلالتها خلال حفل جوائز الموريكس دور 2019.

وظهرت "شلبي" حينها بلوك جديدا، معتمدة على شعر قصير بلوني الأبيض والروز، مع جمبسوت شفافة باللون "السيلفر" مطعمة بالفصوص اللامعة، بتوقيع هاني البحيري، ومكياج سموكي لمجيد زهر.

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حذاء بـ كورة

خلال التحضيرات لليوم الأول لمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الماضية، أثارت الإعلامية الجدل، فور ظهورها بالمطار، بسبب الحذاء الذي ارتدته، حيث جاء الحذاء بوجه مُحدب أحمر اللون، وله كورة بيضاء بدلًا من الكعب، الأمر الذي خلق موجة جدل تنوعت بين تساؤلات وسخرية.

بالبحث عن الحذاء، وُجد أنه موديل "solacelondon Boots"، من مُتجر "ego"، ويصل سعره حاليًا إلى 324 جنيها إسترلينيا، بما يعادل 7443 جنيها.

شعر تركواز

في أكتوبر الماضي، نشرت بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة غريبة، حيث غيَّرت لون شعرها من الأصفر إلى الـ"تركواز".

فستان بالريش

تألقت الإعلامية بوسي شلبي، خلال تقديمها فعاليات عرض الأزياء الـ100 في مصر، للمصمم هاني البحيري، في ديسمبر 2019، حيث ارتدت فستان مختلف باللون الأبيض من قشر السمك اللامع، مع كاب أبيض من الشيفون اللامع، وتميز الكاب بريش بارز وطويل للغاية.

وسخرت بوسي من الإطلالة قائلة: "حاسة إني شبه الفرخة، كأني فرخة"