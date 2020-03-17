هل ينقل حيوانك الأليف كورونا.. وكيف تحميه من العدوى والفيروسات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

في ظل تفشي فيروس كورونا المعروف عليما باسم كوفيد 19، والذي قتل 4 حالات وأصاب 166 آخرين في مصر حتى أمس وفق أعداد وزارة الصحة، يدور في ذهن محبي الحيوانات الأليفة العديد من المخاوف والتساؤلات، حول تسبب حيوانه الأليف في نقل الفيروس.

منظمة الصحة العالمية توضح عبر موقعها الإلكتروني أنه في الوقت الحالي لا يوجد دليل يؤكد انتقال الفيروس من الحيوانات الأليفة للبشر مثل القطط والكلاب، غير إنها أوصت بالحرص دائما على غسل اليد بالماء والصابون بعد الاتصال بالحيوانات الأليفة.

وهو ما أكده الدكتور مصطفى فايز أستاذ الطب البيطري جامعة قناة السويس لـ"الخليج 365"، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا لا يصيب الحيوانات الأليفة حتى الآن، لأن تركيبة كوفيد 19 مختلفة تماما، لذا لا داعٍ للقلق.

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وأشار إلى أن الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات للإنسان: دودة التوكسوكارا، التي تسبب حمى وضيق تنفس وسعال وتضخم بالكبد، وأيضا التيسكوبلازما، وهو من الطفيليات التي تصيب الحوامل وتؤدي إلى الإجهاض وتشوهات للجنين، وكذلك الديدان الشريطية عن طريق الملامسة للحيوان المصاب.

نصائح لوقاية الحيوانات الأليفة من الإصابة بالعدوى والفيروسات:

- الاهتمام بنظافة الحيوان الشخصية، من خلال أنواع معينة من الشامبو والصابون والمطهرات الخاصة بهم.

- يجب تنظيف الأيدي بالماء والصابون بعد ملامسة الحيوانات الأليفة.

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- تحديد مكان مخصص للحيوان لقضاء حاجته، والتخلص منها يوميا.

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- الاهتمام بتلقي التطعيمات اللازمة التي تحمي الحيوانات من انتقال الفيروس والعدوى.

- التغذية الجيدة للحيوان الأليف لتعزيز قوة الجهاز المناعي لديهم.

- المتابعة الدورية مع الطبيب المختص لسلامة صحة الحيوان الأليف.

- المحافظة على الحيوانات الأليفة في مكان نظيف وعدم إهمالهم.

تناول الطعام بميعاد ثابت.

إحنا أقوى من كورونا