بعد غلق صالونات التجميل.. طرق صبغ الشعر في المنزل

العديد من النساء قررن الامتناع عن التوجه صالونات التجميل "كوافير"، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد، خوفا من استعمال أدوات تستحملها جميع العميلات، وقد تكون غير معقمة جيدا، ما يمكن أن يسبب نقل للعدوى، معتزلات تصفيف الشعر وصبغه والعناية به خارج المنزل، رافعات شعار "الوقاية خير من العلاج".

وفيما يلي وصفات طبيعية وفعالة لصبغ الشعر في المنزل، بدلا من التوجه إلى "كوافير"، قدمها الدكتور عادل عبدالعال استشاري في كتابه "الطب القديم" .

مكونات صبغة الشعر الأحمر

30 جراما حناء خام.

30 جراما كركديه بودرة.

30 جراما بودرة قرض السنط.

10 جرامات نبات فوة الصباغين.

طريقة تحضير صبغة الشعر الأحمر

ويتم شراء تلك المكونات من العطار، وخلطها جيدا، وإضافة نصف كوب خل، ثم تركها على الشعر 6 ساعات.

المكونات صبغة الشعر الأشقر

25 جرامًا حناء خام.

25 جرامًا كركم.

20 جرامًا قرض السنط.

15 جرامًا قشر الرمان.

10 جرامات كاموميل.

10 جرامات سنامكي.

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طريقة تحضير صبغة الشعر الأشقر

وتخلط المكونات جيدا، ويجري خلطها بالماء والزبادي، وتوضع على الشعر بعد غسله وتجفيفه، وتترك لمدة 6 ساعات.

المكونات صبغة الشعر السوداء

15 جرامًا حناء خام.

35 جرامًا بودرة نبات العفص.

25 جرامًا بودرة قشر الرمان.

25 جرامًا قرض السنط.

طريقة تحضير صبغة الشعر السوداء

- خلط المكونات التالية، ووضعها على الشعر لمدة 3 ساعات:-

*30 مل زيت زيتون.

*20 مل زيت الخروع.

*15 مل زيت الجرجير.

*15 مل زيت جوز الهند.

*15 مل زيت حبة البركة.

*5 مل زيت الكاموميل.

- غسل وشطف الشعر جيدا.

وتخلط جميع الزيوت، وتوضع على الشعر الجاف مرة يوميا، على أن يجري غسله لمدة يومين على الأقل.